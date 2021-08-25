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Москвичей предупредили о дожде с грозой

Вильфанд заявил, что 26 августа в Москве будет дождь с грозой
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Фото: Андрей Бородулин / Коммерсантъ

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей и гостей столицы о том, что в четверг, 26 августа, в городе ожидаются дожди и грозы. Об этом пишет ТАСС.

По данным синоптика, максимальная температура в этот день составит 19-21 градус тепла. Будет облачно, возможны осадки. Наиболее заметный дождь, отметил Вильфанд, прогнозируется в ночь на четверг.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что 26 августа будет станет самым неблагоприятным днем на этой неделе. Она также отметила, что уже в пятницу днем погода улучшится, а на выходных в Москве и Подмосковье будет по-настоящему летняя погода.

В ночь на среду, 25 августа, в столице была зафиксирована рекордно низкая температура — плюс 8,2 градуса.

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