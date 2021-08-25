Россия
 
Последние новости
Кремль отреагировал на поддержку Турцией «Крымской платформы»
В Кремле отреагировали на письмо попросивших помощи России студентов Афганистана
В России оценили проигрыш «Северного потока-2» в споре с Европой
В Кремле решили устранять «непонятные места» в законе о СМИ-иноагентах
Кремль оценил поражение «Северного потока-2» в споре с Европой
Польский депутат попытался прорваться к беженцам сквозь военных и попал на видео
Владимир Путин и Си Цзиньпин поговорили по телефону
Utair перевезла разграбленный российский вертолет из аэропорта Кабула
Бомбардировщики сели на федеральную трассу под Воронежем
В Москве эскортница обвинила клиента в изнасиловании 
Новости партнеров
Прослушать новость

Москвичам рассказали о погоде на выходных

Синоптик Позднякова: на выходных в Москве температура прогреется до 27 градусов тепла
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

На выходных в Москве и Московской области ожидается настоящая летняя погода и потепление до 27 градусов. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, сообщает РИА Новости.

Синоптик также рассказала, что из-за атмосферных фронтов самым неблагоприятным днем на этой неделе станет четверг, 26 августа. По ее словам, улучшение погоды будет наблюдаться уже днем в пятницу, 27 августа.

Как Россия угорела по Сергею Шнурову и влюбилась в Диму Билана
Читать

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в ночь на среду, 25 августа, в столице была зафиксирована рекордно низкая температура за последние 82 дня — столбики термометров опустились до плюс 8,2 градуса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Синоптик рассказал о рекордно низкой температуре ночью в Москве
Россиянам пообещали «вполне мажорную» погоду до осени
В российском регионе спрогнозировали заморозки