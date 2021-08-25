Москвичам рассказали о погоде на выходных

Синоптик Позднякова: на выходных в Москве температура прогреется до 27 градусов тепла

На выходных в Москве и Московской области ожидается настоящая летняя погода и потепление до 27 градусов. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, сообщает РИА Новости.

Синоптик также рассказала, что из-за атмосферных фронтов самым неблагоприятным днем на этой неделе станет четверг, 26 августа. По ее словам, улучшение погоды будет наблюдаться уже днем в пятницу, 27 августа.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в ночь на среду, 25 августа, в столице была зафиксирована рекордно низкая температура за последние 82 дня — столбики термометров опустились до плюс 8,2 градуса.