Синоптик пообещал москвичам погодные «намеки на осень»

Синоптик Леус заявил, что в Москве пройдут слабые дожди

В Москве местами ожидаются слабые дожди и облачная с прояснениями погода. О температурных «намеках на осень» рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает РИА Новости.

Синоптик пообещал москвичам, что воздух в столице прогреется лишь до 20 градусов тепла.

«Максимальная температура воздуха [в Москве] плюс 18-20, в Подмосковье плюс 16-21, в общем, прохладно, намеки на осень», — заявил Леус.

Он добавил, что ветер в Москве будет западный и северо-западный, его скорость достигнет от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал об эпицентре непогоды в стране в ближайшие дни. По его словам, сильные ливни ожидаются на Юге России и Дальнем Востоке.