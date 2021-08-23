Вильфанд назвал сроки усиления тепла в Москве

В пятницу, 27 августа, в Москве ожидается усиление тепла. Так, ночью столбик термометра достигнет 11-16 градусов, днем — 20-25. Такие сроки назвал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью «Вечерней Москве».

По словам специалиста, в настоящее время столичная погода находится в пределах климатической нормы. В среду и четверг, как он отметил, возможны временные небольшие изменения.

«С 26 августа поменяется циркуляция воздуха, он будет насыщен влагой, погода ожидается облачной и дождливой. Во второй половине дня в среду уже начнется небольшой дождь, в ночь на четверг он будет умеренным, как и 26 августа днем. Ночные температуры повысятся до 12-14 градусов, дневные останутся прежними — 19-21 градус», — уточнил Вильфанд.

Он добавил, что в центре Европейской части России поменяются воздушные массы, сформировавшиеся на севере. Поэтому к выходным ночные и дневные показатели будут выше нормы, заключил специалист.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра рассказал, что летняя погода продержится в Центральной России, по меньшей мере, ближайшие пять-шесть дней. По его утверждению, температура воздуха будет близка к климатической норме, но после аномально жаркого лета может показаться по-осеннему прохладной.