Россия
 
Последние новости
Россию назвали способной обналичить деньги МВФ для Белоруссии
Авиабилеты на полеты по России резко упали в цене
Зеленский недоплачивал за газ в элитной квартире в Крыму
Познер заявил об отсутствии цензуры в России
Загитова удивила фанатов фото в обтягивающем боди
Wildberries похвастались результатами конфликта с Visa и Mastercard
Экономист призвал не верить словам политиков об отключении России от SWIFT
Россиянин умер в «Сапсане» по пути в Москву 
Определены главные музыкальные хиты 2003 года
Новости партнеров
Прослушать новость

Вильфанд назвал сроки усиления тепла в Москве

Вильфанд: теплая погода в Москве вновь ожидается с 27 августа
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В пятницу, 27 августа, в Москве ожидается усиление тепла. Так, ночью столбик термометра достигнет 11-16 градусов, днем — 20-25. Такие сроки назвал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью «Вечерней Москве».

По словам специалиста, в настоящее время столичная погода находится в пределах климатической нормы. В среду и четверг, как он отметил, возможны временные небольшие изменения.

Как Россия угорела по Сергею Шнурову и влюбилась в Диму Билана
Читать

«С 26 августа поменяется циркуляция воздуха, он будет насыщен влагой, погода ожидается облачной и дождливой. Во второй половине дня в среду уже начнется небольшой дождь, в ночь на четверг он будет умеренным, как и 26 августа днем. Ночные температуры повысятся до 12-14 градусов, дневные останутся прежними — 19-21 градус», — уточнил Вильфанд.

Он добавил, что в центре Европейской части России поменяются воздушные массы, сформировавшиеся на севере. Поэтому к выходным ночные и дневные показатели будут выше нормы, заключил специалист.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра рассказал, что летняя погода продержится в Центральной России, по меньшей мере, ближайшие пять-шесть дней. По его утверждению, температура воздуха будет близка к климатической норме, но после аномально жаркого лета может показаться по-осеннему прохладной.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Колоссальная» жара накроет ряд регионов России
Вильфанд рассказал о теплом конце лета в Центральной России
Россиянам рассказали об эпицентре непогоды в стране в ближайшие дни