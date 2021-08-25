В нацпарке Якутии потушили последний лесной пожар

В якутском национальном парке «Ленские столбы», где с начала лета было зафиксировано 11 лесных пожаров, потушили последний. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Ликвидировать огонь получилось благодаря сотрудникам парка, Авиалесоохране и добровольцам, а также осадкам.

«Он [пожар] был особенно сложным. Его зарегистрировали 27 июня и до понедельника он был активен. В тушении пожара здорово помогли естественные осадки, которые выпали в центральной Якутии. Пришедший фронт полностью накрыл республику», — заявил директор «Ленских столбов» Аркадий Семенов.

Сложности с тушением пожаров возникали из-за большого количества непроходимых участков: на некоторые территории нельзя было попасть даже на специальной технике, добавил Семенов. Также он отметил недостаток вертолетов в момент начала возникновения возгораний.

Площадь всех пожаров на территории нацпарка составила порядка 24 тысяч гектаров, это около 2 процентов от территории всего парка. Площадь «Ленских столбов» составляет 1 217 941 гектар.

В ближайшее время нацпарк «Ленские столбы» полностью откроется для посещения туристами.

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