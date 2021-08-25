69-я параллель
 
Последние новости
Лидер сопротивления талибам в Панджшере призвал Россию на помощь
Лидера сопротивления в Панджшере не пригласили в руководящий совет Афганистана
Хвастаться роскошной жизнью в TikTok стало трендом у подростков
Вдовец убирался в доме после смерти жены и нашел мертвых детей
Ведущий Первого канала назвал причины возникновения рака
Сын «Панджшерского льва» заявил об опасениях России в Афганистане
России пообещали улучшение отношений с Афганистаном при талибах
В российском регионе решили раздать учителям по 10 тысяч рублей
Вильфанд назвал сроки появления заморозков в Москве
Samsung начала блокировать телевизоры по всему миру
Новости партнеров
Прослушать новость

В нацпарке Якутии потушили последний лесной пожар

В якутском нацпарке «Ленские столбы» потушили 11 лесной пожар
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: @lenapillarsnationalpark

В якутском национальном парке «Ленские столбы», где с начала лета было зафиксировано 11 лесных пожаров, потушили последний. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Ликвидировать огонь получилось благодаря сотрудникам парка, Авиалесоохране и добровольцам, а также осадкам.

«Он [пожар] был особенно сложным. Его зарегистрировали 27 июня и до понедельника он был активен. В тушении пожара здорово помогли естественные осадки, которые выпали в центральной Якутии. Пришедший фронт полностью накрыл республику», — заявил директор «Ленских столбов» Аркадий Семенов.

Сложности с тушением пожаров возникали из-за большого количества непроходимых участков: на некоторые территории нельзя было попасть даже на специальной технике, добавил Семенов. Также он отметил недостаток вертолетов в момент начала возникновения возгораний.

Площадь всех пожаров на территории нацпарка составила порядка 24 тысяч гектаров, это около 2 процентов от территории всего парка. Площадь «Ленских столбов» составляет 1 217 941 гектар.

В ближайшее время нацпарк «Ленские столбы» полностью откроется для посещения туристами.

Ранее сообщалось, что российские пожарные, участвующие в тушении Мордовского заповедника на границе с Нижегородской областью, оказались окружены пламенем посреди леса. ЧП засняли на видео.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Выход пожарных из огненного кольца в российском заповеднике попал на видео
«Колоссальная» жара накроет ряд регионов России
В МЧС заявили о взятых под контроль пожарах в Якутии
69-я параллель
69-я параллель12:07 6 августа

Вечная зима, тысячи озер и гигантский водопад.

Что посмотреть туристу на Крайнем Севере?
14:24 6 июня

Российских школьников привлекли к тушению лесных пожаров

13:2813 июля

Власти Якутии отказались от помощи Леонардо Ди Каприо в тушении лесных пожаров

16:4714 июля

На Ямале археологи обнаружили два древних города

69-я параллель12:0924 июня

«На такие большие расстояния никто не ездил»

Как якутский таксист бросил все и решил проехать через всю Россию на лошадях
15:5214 июля

В Арктике пройдет самый северный в мире веломарафон

15:4214 июля

В Заполярье медведь пришел к людям и помешал им пожарить шашлыки

13:3128 февраля

Журналистка описала планы России на Арктику фразой из мультика «Маша и Медведь»

69-я параллель13:5511 июня

Невероятный холод, опасные льды и смерть капитана:

как Россия открывала для себя Северный морской путь
18:1013 июля

Еще два района Карелии намерены включить в Арктическую зону

08:1013 июля

«Норникель» пригласит на стажировку лучших студентов конкурса «Твой ход»

14:0412 июля

Появились подробности одиночной арктической экспедиции Конюхова

Россия
Преображение пространств.
Как и благодаря чему меняется Москва
«Не хочу больше этого зоопарка»
Как сложились судьбы российских вундеркиндов
«Таких пожаров не было никогда»
Битва за тайгу: что происходит в охваченных огнем лесах Якутии
Последние герои СССР.
Во время путча погибли трое защитников Белого дома. Их оплакивала вся страна, а теперь все забыли
Все материалы
Мир
«Мама упала в обморок, и они ударили ее автоматами»
Как афганские женщины жили без талибов и что их ждет теперь?
Ушли по-афгански.
Тайный сговор, страх перед талибами и коррупция: почему армия Афганистана сдала страну без боя?
Террористы с хорошими лицами.
«Талибан» пытается изменить к себе отношение. Почему ему никто не поверит?
Все материалы
Бывший СССР
А в Киеве дядька.
30 лет назад Украина добилась независимости. Почему это не сделало украинцев счастливыми?
Афганский приход.
Наркотики, оружие, шариат: чем талибы так пугают бывшие республики СССР?
Поговорите тут.
Языковые патрули, тюрьма и гонения: как в Казахстане притесняют русских?
«ОМОН зверствовал»
Год назад белорусы вышли на улицы. Как Лукашенко подавил самые массовые протесты в истории страны
Все материалы
Экономика
Российские компании массово пожаловались на падение выручки
Бьют своих.
Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
Кремль прокомментировал возможный всплеск инфляции из-за выплат пенсионерам
Такси — не роскошь.
Как DiDi и другие сервисы помогли нам до этого докатиться
Телки — на выход.
Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
Абоненты «МегаФона» получат уникальные условия для подписки на сервис GFN.RU
Искусственное мясо захватывает мир.
Почему Россия оказалась к этому не готова?
Все материалы
Силовые структуры
Россиянин убил отказавшуюся уходить из квартиры знакомую
«Электрический провод — его знак»
Убийство восьмилетней школьницы потрясло Сибирь. Почему ее считают жертвой маньяка?
Бывшего замначальника таможни в Приморье осудили на 12 лет колонии за взятки
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Российского гаишника задержали после взятки
«Напугать так, чтобы домой уехали»
Зачем 15 лет назад прапорщик ФСБ и националисты взорвали Черкизовский рынок в Москве?
Россиянка под давлением мужа обвинила подполковника МВД в насилии
Все материалы
Наука и техника
Дважды Герой Советского Союза летчик Борис Сафонов погиб в бою 30 мая 1942 года«У нас героем становится любой»
Кем были Герои Советского Союза, за что их лишали званий и казнили?
Нечем дышать.
Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
«Ростех» презентовал Су-75
Способен ли российский истребитель уничтожить американский F-35?
Все материалы
Спорт
Новый Хабиб анонсировал дату ближайшего боя в UFC и имя соперника
«Однажды кто-нибудь умрет»
Паралимпийцы калечат себя перед турнирами. Почему они верят, что это поможет победить?
Российские хоккеистки проиграли сборной Канады на чемпионате мира
Матч между «Ниццей» и «Марселем» окончательно остановлен
Лионель Месси«Мы потеряли лучшего игрока»
Месси подписал контракт с ПСЖ. Как это изменит мировой футбол?
Фанаты напали на футболистов во время матча чемпионата Франции
«Мы готовились к этому всю жизнь»
Россияне завоевали 71 медаль на Олимпиаде в Токио. Это лучший результат с 2004 года
Все материалы
Культура
Супермена сделают геем
«Ой, девки, загуляю!»
Как Россия угорела по Шнурову с «Ленинградом», влюбилась в Диму Билана и сплясала под Сердючку
Исхудавшая до 30 килограммов МакSим начнет заново учиться ходить
Как Россия угорела по Сергею Шнурову и влюбилась в Диму Билана
 
Актера фильма Marvel и «Дюнкерка» избили в Ирландии
«Больше не выдержу съемок с ним»
Звезда «Воспоминаний» о сложных женщинах, токсичных мужчинах и невыносимом Хью Джекмане
Театр Ермоловой будет судиться с уволенными актерами после жалобы Путину
Все материалы
Интернет и СМИ
Звезда Comedy Woman рассказала о брачном контракте с мужем-итальянцем
«Есть тайны, которые выдавать не следует»
В 1980-е оккультисты придумали свой интернет. Какие знания они там передавали?
23-летняя блогерша погибла при съемке видео для TikTok
Хакер из российской группировки оценил давление силовиков
Россиянам рассказали об опасности сохранения паролей в браузере
Все материалы
Ценности
Блогерша раскрыла способ ходить в туфлях на каблуках без боли
«Я ужасно боюсь за семью»
Как живет дочь афганского президента, который бежал от талибов с миллионами долларов
Знаменитости ввели в моду оголяющий грудь топ
Мать Умы Турман была баронессой и великой моделью.
Как она бросила наркомана ради буддиста и вырастила звезду Голливуда
Покупатели высмеяли слишком откровенный дизайн бикини популярного бренда
Стразы, стринги, ирокез.
Миллионы людей смотрели MTV и подражали кумирам. Как мода, которую хочется забыть, возвращается?
Знаменитости полюбили наряды с эффектом наготы и запустили новый тренд
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Женщина сбросила 25 килограммов за пять месяцев без отказа от бургеров и лапши
«Ты на уровень ниже других»
История москвички, которая перебралась в Австралию за любимым и почувствовала себя там чужой
Женщина решила сэкономить и отказалась от покупки туалетной бумаги и еды
Дин Мартин, Майк Романофф и Фрэнк СинатраКнязь Михаил Голливудский.
Как нищий мальчик из Вильнюса выбился в люди и стал легендой «фабрики грез»
Оскорбленный посетителями официант получил 332 тысячи рублей чаевых
Любовь на краю света.
Влюбленные сбежали от племени, запрещавшего им быть вместе: история австралийских Ромео и Джульетты
Женщина оплатила свадьбу сына и пришла в сопровождении его бывшей жены
Все материалы
Новые автомобили Lada подорожают с наступлением осени
10 альтернатив отечественной «Буханке»
Многофункциональные автомобили, не боящиеся бездорожья
Opel представил электрокар, за руль которого пустят с 15 лет
«Шёлковый путь»: неудавшийся Дакар по-сибирски
Что случилось с российским ралли-марафоном
Haval выбрал новое имя для «Большой собаки» в России
Кастомизируй это! Самые интересные машины фестиваля Кастом Weekend
Кадиллаки, Волги, Москвичи и один невероятный ЕрАЗ
В России создали еще один беспилотник
Все материалы
Среда обитания
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
Почти даром.
Дома в Европе начали продавать по 11 рублей. Где их найти и как купить?
«Лучше удержать квартирантов»
Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Кажется, что это мираж»
Сахалин стал одним из самых желанных направлений для путешествий. Чем там заняться туристам?
«Все делали, как я хотела»
Как традиционная кавказская свадьба изменилась под напором феминизма?
«В России намного больше порядка»
История эквадорца, который переехал в Петербург и полюбил местный рок
В Коми сто мастеров связали шестиметровый ковер
В Башкирии сфотографировали редкую летающую белку
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
Представитель Армении стал фаворитом музыкального конкурса «Новая волна» в Сочи
Все материалы