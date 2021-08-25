Выход пожарных из огненного кольца в российском заповеднике попал на видео

55 сотрудников МЧС попали в огненное кольцо при тушении пожара в Мордовском заповеднике

Российские пожарные, участвующие в тушении Мордовского заповедника на границе с Нижегородской областью, оказались окружены пламенем посреди леса. ЧП попало на видео, кадры публикует РИА Новости в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел вечером 23 августа. Группу общей численностью 55 человек, а также 18 единиц техники направили для отсекания очага пожара, но из-за поднявшегося ветра пламя перешло в верховой пожар, и спасатели оказались отрезаны от пути выхода.

Группа успела вырубить деревья по внутреннему краю горящего кольца, благодаря чему возгорание удалось локализовать. «Осложняли обстановку темное время суток и плохая видимость из-за сильного задымления. Разборка проводилась буквально вручную в условиях нулевой видимости, когда за спинами стеной стоял огненный фронт», — заявили в региональном главке МЧС России.

Спустя несколько часов люди и техника были благополучно эвакуированы на безопасное расстояние. Пострадавших нет.

По состоянию на 25 августа в России зафиксировано 197 лесных пожаров. Пройдена огнем площадь в 624 тысячи гектаров. Больше всего возгораний по-прежнему действуют в Республике Якутия — 31 очаг на землях лесного фонда (территория в 521 тысячу гектаров), сообщает федеральная служба Авиалесохраны.

Ранее российскую систему борьбы с пожарами ни раз упрекали в низкой эффективности представители Greenpeace, а глава совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев в середине августа даже написал обращение вице-премьеру Виктории Абрамченко. Чиновников, которые контролируют леса в пожароопасные сезоны, обвиняют в излишней бюрократии.