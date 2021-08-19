Российскую систему борьбы с пожарами упрекнули в бесполезности

Систему борьбы с лесными пожарами в России назвали неэффективной, так как ситуация с массовыми возгораниями на природных территориях в последние годы остается неизменно плачевной. Обращение с предложениями по ликвидации огненного бедствия в Сибири и в других регионах вице-премьеру Виктории Абрамченко направил глава совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, сообщила пресс-служба организации.

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Советник президента упрекнул чиновников, ответственных за охрану лесов, в излишней бюрократии, которая бесполезна в периоды чрезвычайной опасности пожаров по стране. Фадеев отметил, что пройденная огнем площадь уже составляет более 15 миллионов гектаров, серьезные возгорания повторяются четвертый год подряд, но подобного ущерба природе не было за все время наблюдений СПЧ.

«Действующая система охраны лесов не справляется с текущими масштабами возгораний и, очевидно, не справится с будущими. В начале пожароопасного сезона 2021 года совет направлял в правительство предложения о первоочередных мерах по борьбе с возгораниями, но большинство из них пока не реализовали», — указано в письме Фадеева.

Предложения доработаны к 2022-му и последующим годам, заявил руководитель совета СПЧ. Помимо рекомендаций сократить бумажную волокиту и количество отчетов по охране лесов экологи рекомендуют исключить законодательных мотивы к выжиганию лесов, усилить наблюдение в заповедных зонах, развивать добровольческие направления пожарных служб.

Летом 2021 года пожары идут разрушительной волной не только по России, но и всему миру. Во Франции 18 августа огонь подобрался к прибрежному городу Сен-Тропе. Причиной многочисленных природных ЧП, включая возгорания в лесах, наводнения, доктор технических наук и профессор НИУ ВШЭ Фуад Алескеров назвал стремительное повышение температуры на планете, которое не оставляет человечеству выбора, кроме как сменить тактики поведения в окружающей среде на более экологичные.

