России предрекли новые опасные аномалии

Некоторым регионам России предрекли новые погодные аномалии, включая наиболее опасные явления природы, причиной которых станет изменение климата. Об этом сообщает портал Ura.ru со ссылкой на заведующего кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета Московского государственного университета (МГУ) Александра Кислова.
По данным эксперта, неожиданные сдвиги в состоянии окружающей среды спровоцирует глобальное потепление, при этом на разных территориях страны изменения будут проявляться по-разному. «Мы должны ожидать новые явления по каждому региону. В Арктике летом крупных осадков нет, обычно моросящий дождь. А сейчас там мощнейшие ливни, которые связаны с проникновением туда теплых воздушных масс из умеренных широт, чего раньше не было», — отметил Кислов.
Представитель центрального управления гидрометеорологии (УГМС) страны Николай Терешонок отметил, что с несколькими ощутимыми последствиями глобального потепления уже столкнулся весь мир — лесные пожары, наводнения.
«Человечество виновато в выбросах большого количества углекислого газа в атмосферу. Население планеты растет, что влечет за собой новые экологические проблемы», — подчеркнул Николай Терешонок.
Летом 2021 года изменение климата обернулось разрушительными пожарами в России, США, Европе и других уголках земного шара. Французские власти заявили о том, что к 18 августа пожары подбирались к прибрежному городу Сен-Тропе. В Якутии площадь лесных угодьев, пройденных огнем, превысила шесть миллионов гектаров. В регионе несколько недель подряд действует режим ЧС.