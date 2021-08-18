Лесные пожары добрались до Франции

Французские пожарные борются с огнем, который вспыхнул в 18 километрах от Сен-Тропе

Во Франции на протяжении нескольких дней борются с пожаром, который вспыхнул в 18 километрах от прибрежного города Сен-Тропе. Огонь не удалось взять под контроль, сообщает Deutsche Welle.

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Возгорание произошло в понедельник, 16 августа, в заповеднике Plaine des Maures. За три дня огонь уничтожил более пяти тысяч гектаров территории и почти добрался до жилых районов. На борьбу со стихией отправили 1,2 тысячи пожарных, около семи тысяч жителей и туристов были эвакуированы. В результате пожара один человек погиб, десятки были госпитализированы с отравлением дымом.

Пламя быстро распространилось из-за сильного ветра и высокой температуры. Пожарные не смогли взять огонь под контроль. На место пожара приехал президент Франции Эммануэль Макрон. «Борьба продолжается, и огонь еще не потушен. Следующие часы станут абсолютно решающими», — заявил глава государства.

Летом 2021 года огонь разбушевался во многих странах мира. В августе США столкнулись с крупнейшим пожаром в истории Калифорнии. Он начался 13 июля и вскоре охватил более 195 тысяч гектаров. От огня пострадали заповедники Плумас и Лассен и округа Бьютт, Лассен, Плумас и Техейма.