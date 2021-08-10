Греки отказались эвакуироваться из охваченных пожаром деревень

Жители деревень на греческом острове Эвбея отказались эвакуироваться из-за масштабного лесного пожара. Греки объяснили решение желанием спасти свои дома. Об этом сообщает Daily Mail.

Возгорание началось на острове восемь дней назад. Вопреки призывам властей уехать, местные жители организовали круглосуточное дежурство, чтобы сохранить свои владения. Они заявили, что останутся в опасной зоне, несмотря на чувство страха.

«Полиция приехала и сказала эвакуировать деревню Авгария, но мы не можем, это наша собственность. Мы не можем позволить нашим домам сгореть. Мы спим по очереди», — заявил владелец автомастерской на острове Иоаннис Аггелопулос (Ioannis Aggelopoulos).

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал глобальное потепление причиной аномальной жары, из-за которой вспыхнули пожары. Власти пообещали выделить бюджет в 500 миллионов евро (более 43 миллиардов рублей) на помощь Эвбеи и области Аттика.

Ранее Афинская национальная обсерватория подсчитала, что размер территории, охваченной в стране пожарами, достиг 65 тысяч гектаров. От огня пострадали три региона: остров Эвбея, где выгорело 46 тысяч гектаров, Аттика с ущербом в 8 тысяч гектаров и Лакония на полуострове Пелопоннес — там от пожаров пострадали 11 тысяч гектаров.