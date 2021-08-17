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Дети из пострадавшей от пожаров Якутии смогут отдохнуть в российских лагерях

Путин поручил обеспечить отдых якутских детей в лагерях «Орленок» и «Океан»
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Фото: Андрей Сорокин / РИА Новости

Дети из пострадавшей от пожаров Якутии смогут отдохнуть в лагерях «Орленок» и «Океан». Соответствующее поручение кабмину подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с правительством Республики Саха (Якутия) обеспечить направление на отдых в летние лагеря «Орленок» и «Океан» детей, проживающих в селе Бэс-Кюель Горного улуса Республики Саха (Якутия)», — говорится в публикации. Отмечается, что поручение необходимо выполнить до 20 августа.

Также президент России поручил направить в санатории на лечение якутских граждан с заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Ранее Путин поручил упростить процедуры оказания финансовой помощи гражданам, которые пострадали в результате ЧС. Срок исполнения — 1 сентября. Отмечается, что пострадавшие от чрезвычайных ситуаций жители России должны получить единовременную выплату из-за утраты имущества первой необходимости.

Масштабные пожары на востоке России начались в конце июня. Из-за возгораний в лесах в десяти субъектах был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

На минувшей неделе площадь лесных пожаров в Якутии достигла семи миллионов гектаров, что сравнимо с площадью Грузии (6,97 миллиона гектаров).

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