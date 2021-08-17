Путин поручил упростить получение финансовой помощи пострадавшим в ЧС россиянам

Президент России Владимир Путин поручил упростить процедуры оказания финансовой помощи гражданам, которые пострадали в результате ЧС. Срок исполнения — 1 сентября, сообщается на сайте Кремля.

Уточняется, что россияне, которые пострадали в результате чрезвычайных ситуаций, должны получить единовременную выплату в связи с утратой имущества первой необходимости.

Ранее вице-премьер и постоянный представитель главы государства в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев предложил Путину ввести единый порядок выплат пострадавшим от ЧС. Он добавил, что инфраструктура в регионах и все социальные объекты должны быть восстановлены к 1 августа 2022 года.

В Якутии действует режим чрезвычайной ситуации, введенный после того, как лесные пожары достигли территорий населенных пунктов и объектов экономики.