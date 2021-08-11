Путин направил главу МЧС в Якутию для борьбы с пожарами

Путин поручил главе МЧС Зиничеву вылететь в Якутию для управления тушением пожаров

Президент России Владимир Путин поручил министру по чрезвычайным ситуациям Евгению Зиничеву вылететь в Якутию для оперативного управления группировкой сил ведомства, занимающейся тушением лесных пожаров. Об этом в среду, 11 августа, сообщает ТАСС.

Тушение природных пожаров не относится к компетенции МЧС России. Однако среди задач ведомства — защита населенных пунктов от огня, в том числе и от угрозы природных пожаров.

Ранее глава государства поручил руководителю МЧС усилить группировку для тушения пожаров в Якутии. Кроме того, властям региона Путин предписал подготовить предложения об увеличении мер поддержки пострадавшим от ЧС.

В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, введенный после того, как лесные пожары достигли территорий населенных пунктов и объектов экономики.