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Путин направил главу МЧС в Якутию для борьбы с пожарами

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Евгений Зиничев и Владимир Путин
Евгений Зиничев и Владимир Путин
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
Путин поручил главе МЧС Зиничеву вылететь в Якутию для управления тушением пожаров

Президент России Владимир Путин поручил министру по чрезвычайным ситуациям Евгению Зиничеву вылететь в Якутию для оперативного управления группировкой сил ведомства, занимающейся тушением лесных пожаров. Об этом в среду, 11 августа, сообщает ТАСС.

Тушение природных пожаров не относится к компетенции МЧС России. Однако среди задач ведомства — защита населенных пунктов от огня, в том числе и от угрозы природных пожаров.

Ранее глава государства поручил руководителю МЧС усилить группировку для тушения пожаров в Якутии. Кроме того, властям региона Путин предписал подготовить предложения об увеличении мер поддержки пострадавшим от ЧС.

В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, введенный после того, как лесные пожары достигли территорий населенных пунктов и объектов экономики.

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