В МЧС заявили о взятых под контроль пожарах в Якутии

МЧС: пожары в Якутии взяты под контроль, основные очаги ликвидированы

Основные очаги пожаров в Якутии ликвидированы, обстановка взята под контроль. Об этом заявил замглавы МЧС России Виктор Яцуценко, его слова приводит ТАСС.

«Обстановка полностью взята под контроль, основные очаги пожаров ликвидированы, угроза населенным пунктам снята, задымленности населенных пунктов нет», — рассказал Яцуценко.

Он добавил, что в понедельник Росрезерв выделил технику и продовольствие, которые в Якутию доставят два борта МЧС, соответствующее распоряжение было дано правительством.

Масштабные пожары на востоке России начались в конце июня. Из-за возгораний в лесах в десяти субъектах был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

По состоянию на 17 августа площадь лесных пожаров в Якутии достигла семи миллионов гектаров, что сравнимо с площадью Грузии (6,97 миллиона гектаров).

Президент России Владимир Путин поручил упростить процедуры оказания финансовой помощи гражданам, которые пострадали в результате ЧС. Россияне, которые пострадали в результате чрезвычайных ситуаций, должны получить единовременную выплату в связи с утратой имущества первой необходимости.