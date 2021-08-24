Путин поручил выделить дополнительные средства на борьбу с пожарами в России

Регионам помогут в борьбе с лесными пожарами и выделят на эти цели 24 миллиарда рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

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Средства пойдут на исполнение обязательств ведомствам на территориях субъектов страны, которые отвечают за сохранение природных угодьев.

«Нам нужно извлечь уроки из опыта лесных пожаров, кардинально усилить систему лесоохраны. Прошу правительство детально отработать этот вопрос, важно четко определить полномочия уровней власти в данной сфере, предусмотреть нормативное оформление механизмов своевременной помощи регионам со стороны МЧС, других ведомств при возникновении ЧС. Чтобы нарастить возможности самих регионов в защите лесов и борьбе с пожарами дополнительно выделим еще 24 миллиарда рублей», — высказался президент.

Путин также отметил, что для борьбы с огнем требуется создать «авиационную группировку».

На 24 августа в России зафиксировано 176 лесных пожаров. Пройдена огнем площадь в 1,05 миллиона гектаров. Больше всего возгораний по-прежнему действуют в республике Якутия — 32 пожара на землях лесного фонда (территория в 956,5 тысяч гектаров), сообщает федеральная служба Авиалесохраны.