В Свердловской области пройдет молебен о даровании дождя

В Свердловской области пройдет молебен о даровании дождя. Об этом сообщает агентство ЕАН.

Как рассказал иерей, настоятель Богоявленского храма Пышмы Степан Козлов, поводом послужили лесные пожары.

«Молебен будет включать просьбу о даровании дождя и просьбу, чтобы Бог помог справиться с огнем. Такие соборные молебны мы практикуем постоянно. Также мы будем ежедневно служить акафист Божьей Матери "Неопалимая купина", именно от пожаров», — сказал священник.

Как пишет агентство, в настоящее время на территории Свердловской области идет тушение более 40 пожаров общей площадью 3 513 гектаров.

6 августа сообщалось, что пожарные потушили все лесные пожары на территории Приморского края. Их общая площадь превышала 4 тысячи гектаров.