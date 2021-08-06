В Приморье полностью потушили лесные пожары

Все лесные пожары, возникшие на территории Приморского края, потушили. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Так, пожарным удалось ликвидировать два возгорания на площади 3045 гектаров в Тернейском лесничестве и два пожара площадью 1103 гектара в Сихотэ-Алинском заповеднике. Других очагов на территории Приморья на данный момент не зафиксировано.

Как уточнили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, всего в тушении пожаров были задействованы 170 человек и 26 единиц техники.

В настоящее время особый противопожарный режим продолжает действовать в Дальнегорском городском округе, Анучинском, Тернейском и Чугуевском муниципальных округах, Дальнереченском, Кавалеровском, Кировском, Красноармейском, Ольгинском, Партизанском, Пожарском и Яковлевском муниципальных районах. При этом в Красноармейском районе и Тернейском муниципальном округе режим ЧС снят.