В Приамурье возродят дендрарий с редкими дальневосточными растениями

В городе Свободный в Амурской области возродят дендрарий с редкими дальневосточными растениями. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Специалисты уже начали работы по созданию экологической тропы на базе дендрария бывшей Амурской лесоопытной станции, ее маршруты будут проложены на площади более 25 гектаров. Их посвятят природе Дальнего Востока: редким видам деревьев, кустарников и травянистых растений, их полезным свойствам и интересным фактам. Кроме того, на территории оборудуют интерактивные площадки для детей и взрослых, зоны для прогулок и отдыха горожан. Создание экотропы будет осуществляться в два этапа в течение 2021-2022 годов.

«Дендрарий довольно уникальный объект — здесь встречаются посадки, которых нет больше нигде в Амурской области. Нам предстоит осмотреть каждое дерево, кустарник, травянистый покров. Между деревьями, которые были много лет назад здесь посажены согласно определенной системе, за многие годы выросли сеянцы, распространенные по территории ветром и разными животными. Сейчас дендрарий больше напоминает природный лес», — рассказала кандидат биологических наук, заместитель директора по научной работе, заведующая лабораторией интродукции Ботанического сада-института ДВО РАН Анна Воробьева.

До весны 2022 года ученые будут заниматься информационным наполнением, сформируют максимально подробную историческую справку про дендрарий. Организаторы проекта рассчитывают, что с запуском тропы получится вернуть некторые утраченные виды растений и добавить новые.