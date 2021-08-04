Томский заповедник сделает центром экотуризма самое большое болото в мире

Расположенное в Томской области самое большое в мире Васюганское болото станет центром экотуризма. Администрация заповедника, на территории которого находится болото, с 2022 года готовится организовать маршруты, которые ознакомят путешественников с уникальной экосистемой, а также редкими видами животных и растений. Об этом ТАСС рассказала директор заповедника Ольга Антошкина.

Собеседница агентства указала, что инфраструктурой планируют заняться уже в 2021 году, необходимые для этого средства предоставит Министерство природных ресурсов. «В 2022 году мы планируем развить экотуризм на территории Васюганского болота. Какие направления у нас планируются - научный, познавательный, фототуризм. И еще один вид познавательного экотуризма мы выявили, как "мистический туризм"», — добавила Антошкина, уточнив, что в последнем случае туристам будут развеивать существующие легенды, связанные с этими местами. В этой связи директор заповедника вспомнила миф, согласно которому на территории болота обитает гигантский кальмар.

Антошкина указала, что в настоящий момент инфраструктуры для развития туризма в заповеднике нет, но уже осенью 2022 года на территории болота должны появиться безопасные тропы, места для стоянок, подъезды к болоту, а также вагончики для лесников, туристов и охраны. В 2021 году для создания необходимых условий для привлечения любителей дикой природы будет направлено пять миллионов рублей.

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