Россияне назвали самые популярные регионы для путешествий на автомобиле

Большинство россиян назвали путешествия на автомобиле самым предпочтительным видом отдыха. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса OneTwoTrip.

Большинство участников опроса (17 процентов) хотели бы отправиться на машине в Крым, 11 процентов — в Краснодарский край, по шесть процентов — в Санкт-Петербург и Ленинградскую область, пять процентов — на Кавказ, 4,8 процента — в Казань.

Кроме того, некоторые россияне признались, что мечтают путешествовать на машине по Карелии, по городам Золотого кольца или поехать в Горный Алтай, а также в Москву и Нижний Новгород.

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Согласно данным опроса, 97,7 процента респондентов нравятся поездки на автомобиле, при этом 88,7 процента признались, что хотя бы раз в жизни отдыхали таким способом. Тем не менее, потратить на дорогу более двух суток готовы 39,3 процента россиян, провести в путешествии на машине от одного до двух дней могут 20,5 процента, от восьми до 14 часов — 17 процентов, от 14 часов до суток — 12 процентов, остальные — еще меньше.

Половина опрошенных предпочитает быть за рулем автомобиля, 25 процентов ответили, что им больше нравится на пассажирском сиденье, примерно столько же респондентов заявили, что для них это непринципиальный вопрос.

Ранее в августе были названы самые популярные направления для романтического отдыха в начале осени. По данным аналитиков, в основном длительность поездок составляет от 1 до 10 дней, а средняя стоимость проживания варьируется от 1,5 до 6 тысяч рублей за ночь. Самое бюджетное размещение можно найти в Новом Афоне — 10 дней обойдутся в 1,5 тысячи рублей, а самое дорогое — в Лахденпохье. Там за неделю проживания придется заплатить шесть тысяч рублей.