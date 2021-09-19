Среда обитания
 
Последние новости
В России выявили 20 174 случая заражения коронавирусом
Раскрыты подробности убийства иранского физика-ядерщика израильской разведкой
В Крыму четыре человека упали с горы на автомобиле
Явка на выборах в Госдуму превысила 35 процентов
Рашид Темрезов вновь стал главой Карачаево-Черкесии
Двое граждан Армении оказались на подконтрольной Азербайджану территории
Россиянин убил и расчленил брата во время ссоры 
Песков выиграл десять тысяч баллов в розыгрыше на выборах в Госдуму
Участник пропавшей в Томской области экспедиции рассказал о пути из тайги
Новости партнеров
Прослушать новость

2021 год назван рекордным по площади лесных пожаров в России

Greenpeace: в 2021 году на территории России сгорели рекордные 18,2 миллиона гектаров леса
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Площадь лесных пожаров в России в 2021 году побила рекорды с начала XXI века. Об этом сообщает ТАСС.

По данным информационной системы дистанционного мониторинга (ИСДМ) Рослесхоза, на территории России сгорели 18,2 миллиона гектаров леса. По словам руководителя лесной программы российского отделения Greenpeace Алексея Ярошенко, по состоянию на 19 сентября год оказался рекордным с начала XXI века по общей площади лесных пожаров.

«Площадь лесных пожаров, по данным ИСДМ-Рослесхоза, в этом году уже достигла 18,2 миллиона гектаров, а в прошлом, самом катастрофическом году, за весь год — 18,1 миллиона гектаров», — заявил Ярошенко.

Эксперт добавил, что ни в какую статистику и ни в какие данные дистанционного мониторинга не входит выгорание молодых лесов, которые гибнут при весенних палах сухой травы на заброшенных землях сельскохозяйственного назначения. По его словам, такие потери насчитывают по меньшей мере несколько миллионов гектаров, в основном в регионах юга Сибири и Дальнего Востока.

«По закону эти молодняки даже лесами не считаются, поэтому их потери никто не учитывает, но на самом деле это тоже огромная проблема и для природы, и для социально-экономического развития сельских территорий», — сказал Ярошенко.

В сентябре россиян предупредили об осенних пожарах. Ученые пришли к выводу, проанализировав сложившуюся гидрометеорологическую обстановку и прогноз погоды, что в первом осеннем месяце ситуация с пожарами не улучшится. Из-за этого «среднемноголетние значения параметров пожарной опасности могут быть превышены» в ряде регионов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиян предупредили об осенних пожарах
Июль 2021 года стал самым жарким месяцем за всю историю метеонаблюдений
Раскрыты новые неожиданные последствия изменения климата
Другие материалы рубрики
Среда обитания00:0311 июня

Американский город уходит под землю:

почему в этом виноваты его жители?
19:5815 сентября

Москвичам назвали самый подорожавший тип квартир

19:1315 сентября

Молодежь по всему миру массово обеспокоилась одной проблемой

18:3015 сентября

Назван способ предотвратить взрывы газа в российских домах

Среда обитания00:01 8 июня

«Как прежде уже не будет»

Россияне массово покидают квартиры ради жизни на природе. Как изменятся цены на дома?
17:5715 сентября

В России запустили новый сервис для подключения к газу

17:4515 сентября

Россиянам разрешили строить сколько угодно домов на шести сотках

17:2015 сентября

Россиянам раскрыли способ вернуть часть средств при покупке жилья

Среда обитания00:0228 мая

Морской бой.

Кто скупает квартиры в Сочи и можно ли найти выгодное жилье на главном курорте России?
16:5215 сентября

В Подмосковье женщину придавило зеркалом в лифте

16:1815 сентября

Собаки и торты оказались популярнее климатического кризиса

15:5315 сентября

Россиян расселят по маленьким квартирам

Россия
Песков выиграл десять тысяч баллов в розыгрыше на выборах в Госдуму
Очень странные дела.
Арбуз, ядовитое вино и таллий в кулере: самые загадочные случаи отравлений в истории СССР и России
Вячеслав Фетисов оценил организацию выборов в Подмосковье
В России начались трехдневные выборы.
Новый состав Госдумы, губернаторы и местная власть: за кого голосуют россияне?
Подведены итоги двух дней голосования в Подмосковье
Выборы-2021.
Главное о трехдневном голосовании в России
Собянин прокомментировал рост заболеваемости COVID-19 в Москве
Все материалы
Мир
«Маневры за спиной Москвы»
США покидают Ближний Восток. Почему это не поможет России усилить свои позиции в Сирии
США, Британия и Австралия объединились в военный блок.
Какие задачи будет решать новый альянс?
Все материалы
Бывший СССР
Столкновение активистов политической партии «Национальный корпус» (запрещена на территории России) с полициейРадикальная зачистка.
Украина решила избавиться от националистов. Почему стране больше не нужна главная сила Майдана?
«Мы можем быстро решить все вопросы»
Лукашенко согласился на интеграцию с Россией. Каким будет Союзное государство?
«Все помнят, что они творили в 1990-х»
Талибы получили полную власть в Афганистане. Чем это угрожает всей Средней Азии?
Все материалы
Экономика
Мир нашел способ спасти Афганистан
Вопреки всему.
Первая в мире страна перешла на биткоин. К чему это приведет?
Brexit поставил под угрозу сотрудничество США и Великобритании
Бьют своих.
Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
В Сбере обсудили внедрение гибких адаптивных практик и Agile-трансформацию
Телки — на выход.
Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
Россиян пустят через антиотмывочную систему ЦБ
Все материалы
Силовые структуры
На совершившего нападение на отдел полиции в Лисках разослали ориентировку
Архивное фотоВооруженный мужчина напал на отдел полиции в Воронежской области.
Налетчик ранил полицейского и скрылся
Появилось видео нападения вооруженного мужчины на отдел полиции в Лисках
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Восстановлена картина убийства семьи напавшим на полицейских под Воронежем
«Надо стать зубастым»
Бандиты из Татарстана совершили десятки убийств. Как ликвидировали самую жестокую ОПГ России?
После нападения на отдел полиции в Лисках возбуждено уголовное дело
Все материалы
Наука и техника
Американский и советские пилоты рядом с истребителем Bell P-39 Airacobra, поставлявшимся в СССР по ленд-лизу, 1944 год«СССР потерпит поражение без западных танков и самолетов»
Какую роль в разгроме нацистской Германии сыграл ленд-лиз
Посланцы фюрера.
Чем занимались солдаты Гитлера в оккупированной Белоруссии — редкие кадры Великой Отечественной войны
Все материалы
Спорт
Чернокожий олимпийский чемпион с Украины рассказал о боязни посещать футбол
Сергей Карасев«Рубцы на сердце от таких ошибок»
Лучший российский арбитр о любимых игроках, обидных словах и трудностях своей работы
Бывший чемпион UFC проведет супербой по специальным правилам
Даниил МедведевДаниил Медведев выиграл US Open.
В финале он разгромил легендарного серба Новака Джоковича
Анна Щербакова«Мы идем побеждать»
Щербакова, Валиева и Трусова показали новые программы. Кто станет фаворитом олимпийского сезона?
«Это был шок для всех»
Десять лет назад погибла команда ярославского «Локомотива». Как трагедия изменила жизнь города?
Все материалы
Культура
Группа Placebo впервые за пять лет выпустила песню
Призрачно все.
В прокат вышел самый дикий боевик в карьере Николаса Кейджа. Почему от него невозможно оторваться?
Моргенштерн поделился подробностями об отношениях с супругой
Песок сыплется.
В прокат вышла очень дорогая и очень пафосная «Дюна» Дени Вильнева. Что с ней не так?
Умерла звезда мюзиклов золотого века Голливуда Джейн Пауэлл
«Это история смерти моей мамы»
Герман-младший о показанном в Каннах «Деле», раздраженных либералах и семейной трагедии
Егор Крид удалит свой блог с почти шестью миллионами подписчиков
Все материалы
Интернет и СМИ
Малахов вспомнил о расплакавшейся из-за Павла Воли Памеле Андерсон
Доктор Мясников призвал россиян потеть хотя бы один раз в день
«Плачу от счастья»
Американку предали друзья. В ответ она решила подружить весь мир и стала звездой TikTok
Мужчина узнал правду о невесте за неделю до свадьбы и захотел отменить праздник
Интернет-чума XXI века.
«Яндекс» пережил крупнейшую кибератаку в истории. Что за ней стоит и почему россияне в опасности?
Стало известно о назначенном Дмитрию Киселеву лечении
Империя лжи.
WhatsApp обещал пользователям секретность, но всех обманул. Переписки миллиардов людей оказались под угрозой
Все материалы
Ценности
«Мне очень, очень жаль»
Как глава IKEA воровал идеи у конкурентов и богател на моде
«Очень горячая штучка»
Как любимица мужчин стала премьер-министром и купалась в роскоши, пока ее мать голодала
Баскетболист Деннис Родман на MTV Video Music Awards, 1995 годОколофутболка.
Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Акула набросилась на 16-летнего подростка и попала на видео
Фантастические твари.
Милые с виду животные способны навредить целым континентам. Почему в этом виноваты люди?
Мужчина нашел торчащие из столетней могилы волосы
«Сначала было очень больно»
История россиянина, который вмораживает себя в лед и прыгает голым с самолета
Пес Лукашенко улегся на столе в резиденции президента Таджикистана
Французский коллекционер вин Мишель-Жак ШассейЖизнь за бутылку.
Хитрые планы, катакомбы и миллионы евро — как живет тайный мир похитителей элитного вина
Прятавший 11 лет возлюбленную в доме родителей мужчина женился на ней
Все материалы
Стало известно, сколько зарабатывают сотрудники АвтоВАЗа
Видео: ГАЗ Соболь — VIP-автобус на минималках
Его имя теперь пишут латиницей и это «мультивэн» среди Газелей
Toyota остановит выпуск Land Cruiser 300, несмотря на ажиотажный спрос
Представлен народный кросс-хэтчбек Citroen C3
Модель предназначена в первую очередь для рынков развивающихся стран
В России серьезно подорожали автомобили Hyundai
29 лучших вседорожников России: посмотрите их все
Народное, экспертное и блогерское жюри выбрали лучшие модели
General Motors выпустит дизель V8 с рекордными характеристиками
Все материалы
Среда обитания
Африка вступила в борьбу за спасение планеты
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
Появился способ сделать строительство безопасным для планеты
Наворотили дел.
Секс-игрушка, обнаженные актрисы и темные пещеры: как выглядят самые скандальные памятники мира
В четверти регионов России стартовал отопительный сезон
Всем по коробке.
Россияне начали скупать в Москве экстремально маленькие квартиры. Зачем они это делают?
Глава «Газпром нефти» оценил будущее нефтегазовой отрасли
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Город мертвых, русская Исландия и кавказская сказка:
чем удивляют самые необычные деревни России
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
«Вам нужно почистить внутренние энергии!»
Веселые монахи, горящая вода и чудо-дерево: чем способна удивить Калмыкия?
«И розовые очки не нужны»
Легендарное озеро в Крыму привлекает тысячи туристов. В чем его секрет?
«Поначалу вздрагивало сердце»
История россиянина, рискнувшего пробежать через всю Россию. Что ему пришлось пережить?
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
В Казани за лето благоустроили микрорайон
Все материалы