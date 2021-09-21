США решили вдвое увеличить траты на спасение планеты

На защиту мира от глобального потепления США решили направлять вдвое больше средств. Поддержка коснется развивающихся стран мира, которые наиболее уязвимы в борьбе с климатическим кризисом, передает ТАСС со ссылкой на заявление американского президента Джо Байдена на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

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По словам политика, решение проблем глобального потепления, а также преодоление кризиса, связанного с пандемией коронавируса, станут главными вызовами человечества до 2030 года.

«Это десятилетие определит наше будущее. Мировое сообщество сталкивается с неотложными и надвигающимися кризисами, но перед нами открываются и новые возможности», — отметил Байден, подчеркнув, что Белый дом рассчитывает не только увеличить траты на спасение планеты от разрушительной катастрофы, но заняться разработкой единого кодекса поведения стран в киберпространстве. Байден добавил, что администрация США взяла курс на усиленную защиту прав человека и развитие многосторонних институтов во внешней политике.

Ранее сообщество государств Африки, Азии, Карибского бассейна, Латинской Америки и Тихого океана, для которых проблема глобального потепления стоит особенно остро, в преддверии предстоящего саммита по климату в Глазго призвало богатые государства выполнить обещание по выделению 100 миллиардов долларов в год развивающимся странам с 2020 по 2024 год.