ООН констатировала, что темпы изменений климата на планете не замедлились, несмотря на пандемию коронавируса, которая временно затормозила производство, передает Reuters.

«В этом году объем выбросов от ископаемого топлива вернулся на прежний уровень, а тяжелые погодные условия повлияли на здоровье и жизнь людей», –– сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш. Эпидемия не смогла помочь со спасением планеты от погодных изменений и сократить количество вредных выбросов в атмосферу.

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Всемирная метеорологическая организация (ВМО) заявила, что такими темпами мир не сможет достичь цели, поставленной Парижским соглашением, о снижении средних температур на 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. Ученые сообщили, что с большой долей вероятности (40 процентов), средняя температура в ближайшие пять лет станет как минимум на 1,5 градуса выше.

Тем не менее, как передает Bloomberg, более 70 стран до сих пор не представили обновленные целевые показатели, в том числе Китай, крупнейший в мире «углеродный» эмитент. По заявлению ученых из некоммерческой организации Climate Action Tracker (CTA), Гамбия –– единственная страна, которая провела достаточно эффективную климатическую политику в рамках Парижского соглашения.

В ноябре 2021 года в Глазго (Шотландия) пройдет всемирный саммит, где государства должны договориться о мерах по предотвращению глобальной катастрофы. На этом фоне богатые страны начали активно предпринимать дополнительные действия по борьбе с изменением климата. ЕС предоставил четыре миллиарда евро бедным странам сверх 25 миллиардов, которые он выделяет ежегодно. Кроме того, Европейский союз и США подписали соглашение о совместном сокращении выбросов метана, надеясь тем самым подтолкнуть страны к более эффективному сотрудничеству по вопросам климата.