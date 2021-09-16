ООН призвала страны срочно сократить опасные выбросы

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш (Antonio Guterres) выступил с предупреждающим посланием к странам мира о необходимости срочного пересмотра экологических программ во избежание разрушительных явлений по всей планете. Промедления с сокращением опасных выбросов могут привести к необратимым последствиям для климата, передает ТАСС со ссылкой на обращение португальского политика к Всемирной метеорологической организации.

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Представитель ООН призвал правительства государств мира сильнее озаботиться проблемой загрязнения атмосферы CO2 под угрозой наступления более разрушительных климатических изменений.

«Число пожаров, наводнений, а также экстремальные погодные явления повсеместно нарастают. Эти изменения являются лишь началом грядущего худшего. Последствия будут катастрофическими. Нужно действовать, чтобы предотвратить дальнейший необратимый ущерб», — подчеркнул Гутерриш.

Генсек ООН добавил, что 26-я конференция по климату в Глазго (COP-26) станет поворотным моментом во многих решениях по охране экологии. «Мы хотим, чтобы все страны представили более перспективные программы по сокращению выбросов парниковых газов на 45 процентов к концу десятилетия по сравнению с уровнями 2010-го», — добавил политик.

Ранее представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс заявил, что на COP-26 могут принять соглашения, которые обернутся для России сдерживанием угольной промышленности.