Человечеству предрекли провал в борьбе с климатической катастрофой

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что человечество стоит на грани провала в борьбе с глобальным потеплением. Политик отметил, что на ускорение мер по предотвращению катастрофы осталось чрезвычайно мало времени, пишет Bloomberg.

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На заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Гутерриш назвал глобальные усилия недостаточными и предрек «адский рост температуры», если не будут достигнуты цели Парижского соглашения — сокращение до нуля выбросов углекислого газа к 2050 году и сдерживание потепления на отметке в 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня.

«У нас несколько недель до Конференции ООН по изменению климата (COP26) в Глазго, а до достижения углеродной нейтральности, похоже — несколько световых лет. Поэтому мы должны серьезно отнестись к климатическому кризису и действовать очень быстро», — заявил генсек ООН. Он добавил, что отсутствие единства в борьбе с глобальным потеплением и пандемией коронавируса поставило человечество «на путь уничтожения». Гутерриш считает неправильным, что в то время как миллионы людей голодают и не могут получить доступ к вакцинам, миллиардеры летают в космос.

Представитель президента США по вопросам климата Джон Керри придерживается более оптимистичной точки зрения. Он надеется, что до COP26 развитые экономики смогут собрать запланированные 100 миллиардов долларов в фонд помощи бедным странам в борьбе с глобальным потеплением. Пока что ни разу с 2009 года богатые государства не сумели выделить необходимую сумму. На данный момент максимальный объем средств на эко-проекты в развивающихся странах составил 79,6 миллиарда долларов — столько удалось собрать в 2019 году.

Исследователи из аналитического центра Chatham House тоже призвали правительства срочно ускориться в борьбе с глобальным потеплением. Эксперты оценили в один процент шансы достичь целей Парижского соглашения с текущими темпами сокращения выбросов углекислого газа и предупредили о катастрофических последствиях климатических изменений, которые станут заметны в ближайшие 20-30 лет. На планете будет больше стихийных бедствий, поднимется смертность, обострится продовольственный и миграционный кризис.

