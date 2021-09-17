Богатые страны нарушили обещания по спасению планеты

Развитые страны нарушили данные в 2009 году обещания по спасению планеты. Они не сумели ежегодно до 2020 года собирать по 100 миллиардов долларов в фонд помощи бедным странам для борьбы с климатическим кризисом, пишет Bloomberg.

Материалы по теме Смертельный сквозняк. Как замазывание щелей и замена гнилых труб спасет человечество от глобальной катастрофы? Точка невозврата. Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), больше всего средств удалось выделить в 2019 году — 79,6 миллиарда долларов. В предыдущие годы собранная сумма была в разы меньше. В 2015 году на сдерживание глобального потепления в бедных странах удалось предоставить 44,6 миллиарда долларов — меньше половины обещанных денег.

Отсутствие должной помощи от богатых стран может повлиять на успех переговоров во время конференции ООН по изменению климата (COP26), которая начнется 31 октября в Глазго (Шотландия). Развивающиеся страны утверждают, что именно от финансовой поддержки развитых экономик зависит их успех в достижении целей Парижского соглашения — в сдерживании роста средней температуры на уровне 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального.

Отчасти отсутствие успеха в сборе средств связано с выходом из сделки одного из главных и самых богатых загрязнителей планеты — США. С приходом к власти президента Джо Байдена страна вновь присоединилась к Парижскому соглашению. Однако теперь на правительство оказывают давление из-за недостаточной финансовой помощи, которая не дала 70 развивающимся странам — в том числе Индии и Китаю — вовремя представить планы по декарбонизации.

Эксперты из аналитического центра Chatham House считают, что отсутствие эффективных планов по сокращению выбросов серьезно сокращает шансы человечества спастись от глобальной катастрофы. На данный момент вероятность сдержать рост средней температуры на отметке 1,5 градуса Целься относительно доиндустриального уровня равна одному проценту. Последствия неэффективной борьбы с изменением климата, по мнению аналитиков, будут заметны уже в ближайшие 20-30 лет — чаще будут случаться стихийные бедствия, обострится миграционный и продовольственный кризис.

