Климатолог спрогнозировал сроки наступления глобальной катастрофы

Климатолог, доцент Агротехнологической академии Владимир Рябов в эфире радио «Спутник в Крыму» спрогнозировал сроки наступления глобальной катастрофы. По его словам, если человечество не сократит выбросы парниковых газов, то уже через сто лет повышение уровня Мирового океана спровоцирует новое великое переселение народов.

Специалист отметил, что повышение уровня Мирового океана всего на несколько метров затопит около 30 процентов суши, на которых сейчас проживают люди, это будут самые населенные территории на планете. Изменения приведут к тому, что придется переносить жилье и производство, переселять огромное количество человек.

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«Расчеты приблизительные показывают, что если скорость сохранится, то уже к 2050 году мы заметим существенное повышение уровня мирового океана, в том числе и уровня Черного моря. А изменение климата всего на несколько градусов повлечет за собой такие глобальные изменения, приспособиться к которым будет очень нелегко», — отметил Рябов.

Он добавил, что у человечества есть шанс избежать катастрофы. По словам климатолога, в настоящее время вопросы по сокращению парниковых газов обсуждаются на самом высоком уровне. Специалист пояснил, что возможно затормозить процесс глобального потепления и отодвинуть эту дату на 200 или даже 300 лет. Хотя остановить климатические изменения невозможно, но это дает шанс подготовиться к грядущим изменениям.

Ранее военный специалист Калеб Ларсон назвал «пользу» климатических изменений для России. По его словам, благодаря уникальному географическому положению страна получит преимущество при освоении Арктики из-за глобального потепления, поскольку северные морские пути будут все больше оставаться свободными от льда.

