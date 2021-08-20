Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) ввел в использование индекс климатического риска для детей (CCRI), согласно которому почти над миллиардом детей нависла угроза из-за изменения климата. Об этом говорится в отчете на сайте организации.

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Подверженными экологическим потрясениям посчитали почти половину всех детей мира, они живут в 33 странах. В зоне наиболее высокого риска оказались несовершеннолетние в Центральноафриканской Республике, Республике Чад, Нигерии, Гвинеи и Гвинеи-Бисау. «Изменения климата глубоко несправедливы. Хотя ни один из детей не несет ответственности за повышение глобальной температуры, именно они платят самую высокую цену. Больше всего пострадают дети из наименее ответственных стран», — заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.

По данным отчета, миллиард детей страдает от загрязнения воздуха, более 500 миллионов сталкиваются с наводнениями, 815 миллионов борются с загрязнением свинцом, 920 миллионов детей подвержены нехватке воды. В организации считают, что дети в сравнении со взрослыми более восприимчивы к токсичным веществам или перепадам температур. ЮНИСЕФ призывает принять меры для сокращения парниковых газов, увеличить инвестиции в борьбу с изменением климата и адаптировать детей к новой окружающей среде.

Ранее исследователи пришли к выводу, что более трех миллионов детей в Англии сталкиваются с загрязнением воздуха. Они учатся в школах в тех районах, где уровень содержания вредных веществ превышает допустимые значения. Из указанного показателя на Лондон пришлось более миллиона школьников.