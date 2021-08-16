Миллионы британских детей столкнулись с загрязнением воздуха

Более трех миллионов детей в Англии сталкиваются с загрязнением воздуха, так как ходят в школы в тех районах, где уровень содержания вредных веществ превышает допустимые значения. К такому выводу пришли исследователи, сообщает The Independent.
Из указанного показателя на Лондон приходится более миллиона школьников. Согласно исследованию, они в четыре раза чаще сталкиваются с загрязнением атмосферы, чем учащиеся в остальных частях страны. 98 процентов образовательных учреждений находятся в столичных районах, в воздухе которых превышен предельный уровень содержания вредных частиц PM2,5. Подобную динамику фиксировали в стране и в 2019 году. Тогда в Лондоне с загрязнением столкнулись 1,2 миллиона школьников. Из них 700 тысяч оказались учениками начальной школы.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), частицы PM2,5, которые в сто раз тоньше человеческого волоса, могут вызывать сердечно-сосудистые, респираторные и онкологические заболевания. В среднем в Лондоне показатель в три раза выше, чем в других английских городах.
В благотворительных организациях Asthma UK и British Lung Foundation предупредили, что по дороге в школу ученики подвергаются опасности, так как содержание вредных веществ может привести к заболеваниям легких или вызвать приступ астмы. Мэр Лондона Садик Хан пообещал решить проблему, расширив к концу года зону со сверхнизким уровнем выбросов.
Ранее британская энергокомпания Drax совместно со стартапом Deep Branch решили перерабатывать грязный воздух с помощью микроорганизмов и получать высококачественный альтернативный белок. Продукт можно будет использовать в качестве корма для животных, замкнув цикл производства углерода.