Человечеству предсказали новую неминуемую плату за воздух

Миру предсказали неминуемую плату за проекты по улавливанию парниковых газов из окружающей среды и их нейтрализации. Человечество будет вынуждено развивать новые технологии в промышленности из-за увеличения расходов на разрешения загрязнять воздух и влиять на изменение климата. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков швейцарского финансового конгломерата Credit Suisse Group AG и Международного энергетического агентства (International Energy Agency (IEA)).

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Стремительно растущие тарифы за выбросы углерода и угрозы глобального потепления придают импульс технологии по улавливанию и хранению выбросов парниковых газов (Carbon capture, utilisation and storage (CCUS)). По данным специалистов Credit Suisse Group AG, рынок инструментов для удаления CO2 из воздуха в ближайшие годы может достичь двух триллионов долларов.

Финансовые аналитики делают прогноз, что к середине текущего десятилетия спрос на услуги по удалению выбросов из окружающей среды вырастет, поскольку к 2025 году цена квот на выбросы увеличится минимум вдвое и составит в среднем 118 долларов за тонну (нынешняя средняя стоимость квот — около 64 доллара за тонну).

Технология улавливания CO2 становится мейнстримом в стремлении стран к нулевым выбросам, считают эксперты. Для некоторых секторов экономики улавливание своих выбросов в долгосрочной перспективе станет более экономичным, чем получение разрешений на определенный объем загрязнения. Технология существует уже несколько десятилетий и используется в промышленности, но по-прежнему является дорогостоящей. По данным IEA, при производстве цемента и выработке электроэнергии стоимость очистки воздуха составляет 120 долларов за тонну. При этом цена удаления CO2 из атмосферы варьируется в зависимости от местоположения проекта и особенностей оборудования.

«Ценообразование на выбросы углерода побуждает отрасли озаботиться внедрением технологии очистки окружающей среды. Рост числа проектов CCUS по всему миру важен для совершенствования этих технологии, снижения затрат предприятий на внедрение», — сказала руководитель отдела улавливания и хранения углерода IEA Саманта МакКаллох (Samantha McCulloch).

По данным британской исследовательской компании Wood Mackenzie, количество запланированных проектов улавливания парникового газа по всему миру с 2019 года выросло в шесть раз до 300. Технология CCUS уже используется в Северной Америке и Австралии, внедряется в Европе.

Норвегия и Нидерланды и Великобритания на 2021 год лидируют среди европейских стран по внедрению указанных экологичных проектов. По данным аналитиков Bloomberg, к концу десятилетия технология станет конкурентоспособной по затратам и поможет сократить промышленные выбросы на 46 процентов к 2050 году.

В июне норвежская нефтяная компания Equinor объявила о том, что собирается утроить производство безопасного для природы водорода в Великобритании и извлекать из воздуха вредный углекислый газ. Компания на востоке Англии может стать первым в мире энергогигантом на полностью экологичном топливе.