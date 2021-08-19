Миру предрекли беспрецедентный наплыв мигрантов из Африки и Южной Америки

Математик Алескеров: в глобальном переселении могут поучаствовать более миллиарда человек

Глобальное потепление снизит плодородность земель в Африке. Это приведет к миграции с континента 700 миллионов человек из 1,2 миллиарда проживающих там в настоящее время. Такой прогноз озвучил в интервью «Российской газете» директор Международного центра анализа и выбора решений НИУ ВШЭ, профессор, доктор технических наук, специалист по построению математических моделей в области экологии Фуад Алескеров.

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Наплыв мигрантов в таких масштабах станет вселенской катастрофой, предрек эксперт. «Никакая экономика такое число переселенцев не выдержит, никакое сельское хозяйство не прокормит, — подчеркнул он. — Есть более спокойная оценка — переселятся "только" 360 миллионов человек. Это тоже непомерная нагрузка на другие части света».

Схожая ситуация может сложиться в Южной Америке, где деградируют арктические территории, предупредил Алескеров. Всего в беспрецедентном глобальном переселении (с северных территорий, из Африки и Южной Америки) могут участвовать 1,2 миллиарда человек, указал он.

«Проблемы возникают вроде бы локальные, а последствия (глобального потепления — прим. «Ленты.ру») коснутся всех. И отсидеться в своей стране, как когда-то в своей пещере, больше никто уже не сможет. Мир стал глобальным», — заявил эксперт.

По его мнению, развитые страны, в том числе Россия, должны помочь Индонезии, Китаю и Африке перейти на более экологичные виды топлива. «Проще и дешевле помочь другим народам остаться на своей земле, сохранить ее пригодность для жизни, чем принимать их у себя», — заключил Алескеров.

Ранее стало известно, что южная вершина горы Кебнекайсе, которая считается самой высокой в Швеции, оказалась под угрозой из-за изменения климата и глобального потепления. За год ее высота уменьшилась на два метра.