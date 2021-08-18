Самая высокая гора Швеции оказалась под угрозой из-за глобального потепления

Высота самой высокой горы в Швеции Кебнекайсе уменьшилась на два метра из-за потепления

Южная вершина горы Кебнекайсе, которая считается самой высокой в Швеции, оказалась под угрозой из-за изменения климата и глобального потепления. За год ее высота уменьшилась на два метра, данные следуют из исследования Стокгольмского университета.

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Ученые научной станции Тарфала провели замеры 14 августа 2021 года и заметили, что высота южного пика составила чуть более 2094 метров — самое низкое значение с 1940-х годов. В аналогичный период 2020-го высота горы достигала 2096 метров.

Специалисты объяснили подобную динамику повышением температуры воздуха и изменением ветровых условий, которые влияют на процесс накопления снега зимой. «Таким образом, изменение высоты является символом реакции ледников на потепление климата в Швеции», — заявил работающий на станции профессор Пер Холмлунд (Per Holmlund).

Ранее ученые Института Альфреда Вегенера в Германии нашли уязвимое место под одним из самых быстро тающих антарктических ледников Туэйтса. Его подножие располагается на дне моря, которое нагревается геотермальным потоком. На таяние ледника приходится примерно четыре процента глобального повышения уровня моря. Эксперты прогнозируют, что доля может увеличиться.