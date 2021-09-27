Названы главные жертвы глобального потепления

Ученые назвали возрастную группу, которая больше всех пострадает от глобального потепления

Исследователи назвали возрастную группу, которая станет главной жертвой глобального потепления. По мнению экологов из разных европейских университетов, значительно пострадают от наводнений, пожаров и прочих природных катаклизмов поколения моложе 40 лет, но больше всех — дети, пишет The Guardian со ссылкой на исследование.

Опубликованное в журнале Science исследование впервые делает акцент на несправедливом воздействии глобального потепления на разные возрастные группы и разные страны. Ученые основывались на данных с компьютерных моделей климатических изменений, социологических исследованиях и анализах продолжительности жизни, а также прогнозах Межправительственной группы экспертов ООН.

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Исследователи выяснили, что сильнее от последствий климатического кризиса страдают те, кто меньше всего повлиял на его возникновение, — маленькие дети и развивающиеся государства. Ребенок 2020 года рождения за свою жизнь перенесет в среднем 30 периодов экстремальной жары — в семь раз больше, чем поколение 1960-го. К тому же нынешние дети застанут в два раза больше засух и лесных пожаров, в три раза больше наводнений и неурожаев, чем те, кому сейчас 60 лет.

При этом результаты существенно различались в зависимости от региона. Дети из Европы и Центральной Азии в четыре раза сильнее пострадают от климатических изменений, чем бабушки и дедушки, а дети из стран Африки к югу от Сахары — в 5,7 раза. Прогноз основан на том, что все страны выполнят представленные планы по сокращению выбросов углекислого газа.

Научный руководитель исследования профессор Вим Тиери (Wim Thiery) из Брюссельского университета считает, что результаты анализа доказывают важность сокращения выбросов парниковых газов. Если бы не глобальное потепление, люди моложе 40 лет с вероятностью в 0,01 процента могли бы застать такое количество природных катаклизмов. Однако именно эти поколения смогут оценить на собственном опыте эффективность мировой климатической политики.

Ученые надеются, что на предстоящей Конференции ООН по изменению климата в Глазго особое вниманию будет уделено устранению климатической несправедливости. Эксперты считают, что сдерживание роста средних температур относительно доиндустриального уровня на отметке в 1,5 градуса Цельсия сможет вдвое сократить число потенциальных стихийных бедствий, а удержание потепления на уровне двух градусов Цельсия — на четверть.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития, устранение неравенства в борьбе с глобальным потеплением проходит недостаточно быстро. Развитые государства ни разу с 2009 года не смогли собрать необходимую сумму — 100 миллиардов долларов — на развитие экологичных проектов в бедных странах.