Россияне нашли новый способ спасти человечество от катастрофы

Российские исследователи на примере карбонового полигона «Росянка» в Тюмени выявили способность торфяников поглощать из окружающей среды углекислый газ, который приводит к глобальному потеплению. Масштабным планом по использованию специальных станций на основе природных и искусственных экосистем для спасения человечества от климатической катастрофы поделился с «Российской газетой» ректор Тюменского государственного университета Иван Романчук.
Специальная станция пилотного проекта по достижению углеродной нейтральности за счет торфяников расположилась на озере Кучак. Тюменский карбоновый полигон включает леса, озера, болота и искусственные экосистемы. По данным специалиста, подобные экспериментальные участки позволят ученым найти новые подходы к очистке воздуха и следить за климатическими изменениями. Параллельно ведется разработка технологий дистанционного контроля за эмиссией и поглощением CO2 при помощи беспилотников и наземного оборудования. Аналогичные станции появятся в нескольких регионах России.
«Мы делаем первый шаг с севера на юг. Уже совсем скоро добавятся полигоны и станции в Тобольске, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах», — рассказал Романчук, отметив, что тюменская «Росянка» будет координировать весь проект.
Торфяные болота, по данным ученых, надолго выводят из круговорота треть наземного углерода, задерживая его от попадания в атмосферу. Именно поэтому экологи считают сохранение болот важной задачей для сдерживания изменений климата.
Ранее Межправительственная группа экспертов по изменению климата ООН (МГЭИК) презентовала доклад о состоянии мировой экологии на 2021 год. Эксперты заключили, что в ближайшие десятилетия последствия изменения климата почувствуют все страны, так как на планете участятся экстремальные погодные явления — интенсивные дожди, наводнения и сильная засуха.