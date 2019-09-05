Путин назвал российскую энергетику одной из лучших в мире

Российская энергетика — одна из самых «зеленых» в мире. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин. По его словам, более трети приходится на гидроэнергетику и на атомную энергетику, и более 50 процентов — на газ. Слова главы государства приводит «Интерфакс».

Путин подчеркнул, что газ является наиболее экологичным видом топлива из числа углеводородов. «А мы все-таки страна богатая углеводородами, это наше конкурентное преимущество, и мы никогда не должны забывать, что мы должны это конкурентное преимущество эффективно использовать», — призвал он.

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Президент подчеркнул, что страна не должна оставаться в стороне от мирового тренда на формирование зеленой энергетики, в частности, водородной. «Мы за последние годы ввели 800 мегаватт мощности как возобновляемых источников энергии. Мы над этим работаем. К 2024-му году планируется ввести 4,2-4,7 гектоватт мощности от альтернативных источников», — сказал он.

В 2018-м министерство энергетики России подготовило проект доктрины энергобезопасности страны, где названы основные угрозы. Среди них упоминается и «зеленая» энергетика: в ведомстве полагают, что развитие таких технологий может привести к снижению потребления традиционного топлива. Глава «Роснано» Анатолий Чубайс, наоборот, уверен, что зеленая энергетика — это будущее человечества. По его словам, «наша национальная программа развития возобновляемой энергетики смотрится абсолютно адекватно на мировом уровне».

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