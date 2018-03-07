Минэнерго России назвало угрозой нацбезопасности «зеленые технологии»

Министерство энергетики России подготовило проект доктрины энергобезопасности страны, где названы основные угрозы. Об этом со сcылкой на документ пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

На первом месте стоит «дискриминационная политика со стороны США и их союзников», которая заключается во введении ограничений на доступ нефтегазовых компаний к современным технологиям и оборудованию, запрет на привлечение долгосрочного финансирования и на организацию совместных предприятий с иностранными компаниями.

Немалую угрозу представляют и «зеленые технологии». Они могут привести к снижению потребления традиционного топлива.

Энергобезопасности России также угрожают ужесточение конкуренции, появление новых экспортеров энергоносителей и рост производства сжиженного природного газа. Последний усиливает конкуренцию на рынке и повышает экономические риски торговли трубопроводным газом.

В конце января глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что «зеленая энергетика» это будущее человечества. При этом Чубайс отметил, что «наша национальная программа развития возобновляемой энергетики смотрится абсолютно адекватно на мировом уровне».

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