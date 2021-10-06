В Минэнерго США заявили о поиске способов остановить рост цен на бензин

Минэнерго США может высвободить нефть из резервов, чтобы остановить рост цен на бензин

США могут высвободить сырую нефть из стратегических резервов правительства, чтоб остановить рост цен на бензин. Об этом главу министерства энергетики Дженнифер Грэнхолм сообщила в интервью газете Financial Times.

По ее словам, за последнее время цены на бензин в стране сильно выросли, и сейчас средняя цена бензина на американских заправках составляет 0,8 доллара за литр — это наивысший показатель с 2014 года.

Кроме того, Грэнхолм не исключила и запрета на экспорт сырой нефти. «Этот инструмент мы пока не использовали, но он существует», — отметила она.

Ранее генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммад Баркиндо заявил, что попытки Европы отказаться от использования ископаемого топлива в энергетической промышленности дошли до истерии. Именно этим, по мнению генсека, объясняется стремительный рост цен на газ в регионе.

