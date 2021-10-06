В Минэнерго США заявили о поиске способов остановить рост цен на бензин

США могут высвободить сырую нефть из стратегических резервов правительства, чтоб остановить рост цен на бензин. Об этом главу министерства энергетики Дженнифер Грэнхолм сообщила в интервью газете Financial Times.
По ее словам, за последнее время цены на бензин в стране сильно выросли, и сейчас средняя цена бензина на американских заправках составляет 0,8 доллара за литр — это наивысший показатель с 2014 года.
Кроме того, Грэнхолм не исключила и запрета на экспорт сырой нефти. «Этот инструмент мы пока не использовали, но он существует», — отметила она.
Ранее генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммад Баркиндо заявил, что попытки Европы отказаться от использования ископаемого топлива в энергетической промышленности дошли до истерии. Именно этим, по мнению генсека, объясняется стремительный рост цен на газ в регионе.