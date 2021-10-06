Нефтяной промышленности России предрекли крах от изменений климата

Из-за глобального потепления по всей России тают многолетнемерзлые породы, которые также называют вечной мерзлотой. Этот процесс уже повредил десятки зданий и установки для добычи нефти и газа, поставив под угрозу экономическую инфраструктуру страны, пишет The Wall Street Journal. Ученые предрекли крах российской нефтяной промышленности в случае, если власти и бизнес не предпримут решительных действий.

Вечная мерзлота — это почва и горные породы, которые постоянно находятся в замороженном состоянии, иногда на глубине до нескольких сотен метров. По данным ученых, такая земля составляет две трети территории России. На ней расположена большая часть нефтегазовой инфраструктуры страны. По данным российского правительства, с 1976 года средняя температура в России повышалась в 2,5 раза быстрее, чем в остальном мире. Из-за изменения климата и размораживания почвы в шахтах и на предприятиях становится все больше коррозионных повреждений, утечек и трещин. По словам экологов, в газовых и нефтяных трубопроводах скобы и другие части опорной системы, ранее закрепленные в вечной мерзлоте, часто подвергаются коррозии, скручиваются и изгибаются из-за изменения структуры земли.

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«В недалеком прошлом все считали, что к концу века вечная мерзлота отразится на инфраструктуре. Теперь мы видим, что у нас мало времени. Нефть, газ, деревни — все на кону», — заявил профессор геофизики Университета Аляски Владимир Романовский. По оценкам российских чиновников и ученых, таяние вечной мерзлоты может повредить пятую часть всей нефтегазовой инфраструктуры страны. К 2050 году экономика России потеряет более 68 миллиардов долларов.

Российские компании вкладывают миллионы долларов в укрепление зданий, мониторинг температуры почвы и установку высокотехнологичных систем охлаждения. Однако предприятиям не всегда удается избежать промышленных катастроф. Таяние вечной мерзлоты стало причиной крупнейшей в истории утечки нефти в Арктике весной 2020 года, ставшей угрозой для экосистемы Северного Ледовитого океана. Повреждение резервуара для хранения дизельного топлива в Сибири привело к утечке 20 тысяч тонн топлива. Представители горнодобывающей компании «Норникель», которая управляет установкой, заявили, что размораживание почвы привело к выходу из строя столбов, поддерживающих подвал, где находился резервуар для хранения.

Правительство заявляет, что 40 процентов зданий и объектов инфраструктуры в районах вечной мерзлоты уже повреждены. В сентябре президент России Владимир Путин приказал ускорить работу по созданию национальной системы мониторинга вечной мерзлоты, которая будет включать 140 станций с 30-метровыми скважинами и датчиками прогнозирования последствий климатических изменений.

Размораживание почвы негативно сказывается и на жилых районах. В Якутске, одном из самых холодных городов мира, регулярно лопаются водопроводные трубы, создавая трещины и дыры в зданиях, а поезда, по словам местных инженеров, ходят с меньшей скоростью из-за деформации железнодорожных путей.