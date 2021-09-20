Климатологи оценили таяние льдов в Арктике за лето

Институт Вегенера: таяние льдов в Арктике этим летом было меньше типичного

За лето 2021 года таяние льдов в Арктике оказалось меньше, чем типичное сокращение их площади за последние десять лет. Об этом сообщается на сайте Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера.

По оценке климатологов, площадь льдов в Арктике уменьшилась до 4,81 миллиона квадратных километров. Исследователи отмечают, что космические спутники фиксировали уменьшение площади льдов в летний период на протяжении последних 10-15 лет. При этом эпизоды потепления сопровождаются холодными сезонами, что в некоторых случаях приводит к увеличению ледяного покрова.

Подобное произошло и в 2021 году. Ученые заметили малое снижение ледовой шапки на Таймыре, Новой Земле, Новосибирских островах, Гренландии и Канадском Арктическом архипелаге. По мнению климатологов, в 2022 году малое таяние не повторится, в связи с чем площадь льда продолжит сокращаться.

Ранее сообщалось, что в Салехарде пройдет международная конференция, посвященная проблемам вечной мерзлоты. В мероприятии примут участие 170 ученых из 9 стран мира и 20 регионов России.