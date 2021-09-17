Ученые со всего мира обсудят в России проблемы экологии

170 ученых из девяти стран мира и 20 регионов России примут участие в международном мероприятии «Современные исследования трансформации криосферы и вопросы геотехнической безопасности сооружений в Арктике». Конференция по вопросам экологии пройдет в Салехарде с 8 по 12 ноября. Об этом сообщает «Север Пресс».

Цель встречи ученых со всего мира — подготовка нормативной основы для дальнейшего внедрения в Арктике национальной системы мониторинга за состоянием вечной мерзлоты. Кроме того, планируется определить приоритетные направления работ по поднятию на новый уровень предприятий и жизни населения Арктики.

Результатом конференции станет двухлетняя программа по развитию Арктических территорий, которые находятся в условиях проблем с климатом и нарушенной вечной мерзлоты. Итоги этой программы подведут на всемирном саммите в 2023 году.

Ранее международная команда ученых и предпринимателей объявила о создании компании Colossal по генетическому возрождению шерстистого мамонта. Вымершими животными планируется в будущем заселить Восточную Сибирь.