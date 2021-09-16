Ученый предложил создать трансгенных слонов вместо мамонтов для заселения Сибири

Ведущий научный сотрудник Зоологического института РАН Алексей Тихонов оценил идею американских ученых, которые предложили клонировать и заселить Восточную Сибирь мамонтами для борьбы с глобальным потеплением. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

По его словам, возродить мамонтов нельзя, однако теоретически можно создать «трансгенного слона». «Мамонтов, которые жили в доисторическое время, возродить невозможно... Но возможно создание трансгенного слона, некоего, не то что гибрида, а, скажем так, индийского слона с поправками на мамонта», — предложил Тихонов.

Также ученый высказал сомнение в необходимости клонирования мамонтов, новые животные практически не смогут повилять на экологию.

«Попытки доказать, что, если мы его восстановим и будем селить на севере нашей Сибири и что он будет там выживать, достаточно спорны, потому что нынешние ландшафты и ландшафты того времени, когда они жили, довольно разительно различаются», — резюмировал ученый.

Ранее международная команда ученых и предпринимателей объявила о создании компании Colossal по генетическому возрождению шерстистого мамонта. Вымершими животными планируется в будущем заселить Восточную Сибирь. Возрождение мамонтов, по их мнению, необходимо для борьбы с глобальным потеплением. В доисторические времена крупные животные утаптывали и уплотняли толстые слои снега, что предотвращало проникновение в почву экстремального холода.