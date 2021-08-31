В озере под Челябинском нашли мечехвоста из эпохи динозавров

Местный житель на озере Синеглазово, которое расположено в южной части Челябинска, подошел к необычному существу, сфотографировал его и заснял на видео, а затем рассказал об этом в соцсетях. Его запись публикует @podslushanocheliabinsk в Instagram.

На видео заметно, как волны подталкивают странное членистоногое на берег. Под его панцирем видны острые ножки и хвост. По словам автора ролика, таких обитателей озера ранее никто не встречал. При этом сейчас на поверхности оказались четыре таких членистоногих.

В комментариях пользователи дали существу прозвище «раборакочерепахи» и также заявили, что «пора сваливать из Челябинска». При этом некоторые заявили, что это мечехвост, или подковообразный краб. Такие членистоногие жили еще в Триасовый и Юрский периоды, то есть они существуют, начиная с эпохи динозавров. Мечехвосты не отличаются от предков, живших более 300 миллионов лет назад. В настоящее время их ценят за голубую кровь, которая считается дорогим веществом в фармацевтике.

На данный момент неизвестно, как оказались подковообразные крабы в челябинском озере. При этом UP74.RU отмечает, что эти членистоногие — «модные экзотические животные», которые не представляют опасности для человека.

Как рассказал в беседе с UP74.RU завлабораторией экологии водных сообществ в ЧелГУ Константин Корляков, в озере может обитать «местный сородич» мечехвоста — щитень. Он заявил, что обычный подковообразный краб «в холодном климате просто не выжил бы, а вот щитень отлично приспособился». Его длина составляет около 5-10 сантиметров. На спине расположен крепкий щиток-панцирь, который покрывает все тело и до 70 пар ножек. Ученые мало что знают об этом виде, однако точно известно, что такие членистоногие проживают в болотах и местности, где всегда есть влага.

Ранее под Новосибирском археологи нашли захоронение древних животных, в числе которых были носороги, бизоны, лошади и мамонты. Некоторым останкам, как предполагается, около 30 тысяч лет.

В это же время в одном из пригородов Саранска были найдены останки доисторического ящера плезиозавра, который жил около 80 миллионов лет назад. «Такие морские обитатели в конце мелового периода мезозойской эры были распространены по всему Земному шару», — пояснил специалист.