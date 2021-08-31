В национальном парке «Таганай», который расположен в Челябинской области, нашли редкую арктическую ягоду. Об этом сообщает ГТРК «Южный Урал».

Речь идет о княженике. Известно, что она растет в холодных местах на высоте до 1200 метров. Внешне она похожа на малину и считается лучшей северной ягодой, а ее цветение происходит в период с июня по июль.

Согласно информации, специалисты обнаружили большую концентрацию растения с плодами в заболоченном березово-еловом лесу в районе реки Большой Киалим. На данный момент эксперты пытаются выяснить, почему ягода начала расти на территории с неподходящими для нее климатическими условиями.

Отмечается, что с каждым годом княженики становится все меньше из-за того, что ее вырывают с корнем. Тем не менее, на специалисты выводят новые сорта, которые можно выращивать в саду или на даче.

Ранее в августе житель Новосибирска нашел в лесу редкий фиолетовый гриб, который включен в Красную книгу. Отмечается, что он относится к виду паутинников. Несмотря на то, что гриб не ядовит, его нельзя потреблять в пищу.