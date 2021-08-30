Россиянин нашел в лесу редкий фиолетовый гриб

Житель Новосибирска нашел в лесу редкий фиолетовый гриб, который включал в Красную книгу. Несмотря на то, что гриб не ядовит, есть его нельзя. Об этом сообщает портал NGS.ru.

Отмечается, что гриб относится к виду паутинников. Это или паутинник фиолетовый, или паутинник Phlegmacium. «Паутинник фиолетовый в подходящей среде вполне реально найти. Другое дело, что эта среда — старые, ненарушенные леса, что сейчас большая редкость. Поэтому его роль в Красной книге, по сути, дать повод такие леса охранять», — рассказала миколог-любитель Татьяна Бульонкова.

По ее словам, фиолетовый гриб такой яркости в новосибирских лесах — это большая редкость.

Ранее в Крыму обнаружили гигантские грибы размером с футбольный мяч. Такие шампиньоны продаются прямо на улице. При этом одним грибом можно накормить целую семью.