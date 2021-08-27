Россияне спасли лебедя с подстреленным крылом и сломанной лапой

В Туле активисты и водолазы спасли раненного лебедя

В Туле активисты и водолазы спасли лебедя с подстреленным крылом и сломанной лапой. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

На птицу, ставшую невольным узником на одном из прудов за тульским металлургическим заводом «Тулачермет», обратили внимание пользователи соцсетей.

Старший государственный налоговый инспектор в УФНС России по Тульской области Ольга Гирина попросила комментаторов о помощи. На ее призыв откликнулась местная жительница Светлана, которая связалась с журналистами, обратившимися в МЧС. Спасатели вызвались помочь.

Операция длилась полтора часа. Водолазы использовали волейбольную сетку, чтобы поймать лебедя.

В настоящий момент птица находится у тулячки Табрис, которая уже много лет занимается спасением диких животных.