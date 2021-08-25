В «Таганае» во время аномальной жары снова расцвели весенние растения

В национальном парке «Таганай» на Южном Урале во время аномальной жары снова началось цветение весенних растений. В Челябинской области специалисты заметили купальницу — растение с большими желтыми цветками, которое обычно обитает в местах с повышенной влажностью и отцветает в мае-июне. Об этом сообщает ГТРК «Южный Урал».

По данным телеканала, такого природного явления не наблюдалось последние два десятилетия. Уникальность заключается еще и в том, что дважды начавшее цвести растение обычно находится в прохладных и влажных местах, а сейчас в регионе зафиксирована аномальная жара. Таким образом, как рассказали работники парка, были сломаны все стереотипы про купальницу.

Кроме того, необычный вид желтым декоративным цветам придает соседство с красной рябиной. Местные специалисты восхитились соединением разных времен года — весны и лета.

В Челябинской области в априори из-за жаркой погоды стали чаще происходить повторные цветения растений за сезон. Например, в сентябре 2020 года вновь появились цветы шиповника, ветреницы и яблони. При этом купальницу работники парка заметили впервые в это время года.

Ранее в центре города Иваново местные жители нашли помидоры, которые проросли через тротуарную плитку. Небольшое растение вскоре может дать плоды, так как на нем уже успели появиться первые ягоды. Если никто из местных жителей не начнет срывать помидоры, то зеленый однолетник станет городской достопримечательностью.