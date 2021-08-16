В центре Иванова через бетонную плитку проросли помидоры

На проспекте Ленина, расположенном в центре Иванова, возле одного из домов помидоры проросли через тротуарную плитку. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, небольшое растение вскоре может дать плоды, так как на нем уже успели появиться первые ягоды. Предполагается, что если никто из местных жителей не начнет срывать помидоры, то зеленый однолетник станет городской достопримечательностью.

Уточняется, что в этом регионе не так просто вырастить томаты из-за климатических особенностей и «рискованного земледелия». В связи с этим проросшее через бетон растение привлекло внимание горожан и местных СМИ.

В частности, IvanovoNews публикует фотографии, снятые очевидцами. На снимках видно, как на углу здания разместились томаты. На некоторых ветках заметны желтые цветы и зеленые плоды.

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