«Адский» краснокнижный гриб вырос на даче под Новосибирском и удивил россиян

На Урале нашли редкие красные грибы с жутким запахом — они занесены в Красную книгу

Россияне нашли на даче под Новосибирском «адские» красные грибы и удивились их форме и запаху. Об этом пишет E1.ru.

«Растут примерно с месяц в огороде у нас. Они быстро отцветают, и сразу новые растут, но вонь от них невыносимая. Пахнут протухшим мясом», — рассказала местная жительница Наталья.

Оказалось, что это сморчок вонючий (Mutinus) — редкий вид, занесенный в Красную книгу России. «Растет на земле небольшими группами, иногда поодиночке в хвойных лесах, обычно вблизи гнилых пней, любой гниющей древесины», — пояснил изданию научный сотрудник Ботанического сада УрО РАН Евгений Савицкий.

Ранее в Байкальском заповеднике нашли редкий вид краснокнижной орхидеи — ятрышник шлемоносный. По словам специалистов, это получилось совершенно неожиданно. Летом прошлого года одна из площадок заповедника обследовалась перед тем, как на ней установили бы солнечную станцию. В этот момент замдиректора по экологическому просвещению и познавательному туризму Ирина Лясота и заметила необычный цветок.