Фотограф из Волгограда заснял редкие кадры цветения лотосов

Цветение лотосов под Волгоградом попало в объектив фотографа. «Нежной красотой» цветов, занесенных в Красную книгу, поделился фотокорреспондент «Городских вестей» Олег Димитров.

Россиянин заснял на свой фотоаппарат несколько редких кадров по приезде в Волго-Ахтубинскую пойму. На небольшом озере во второй половине июля зацветают розовые лотосы.

На серии снимков видна водная гладь, над которой возвышаются пастельно-розовые и бело-желтоватые цветы, заметны и широкие листы. На некоторых фото показана темно-зеленая тина, плавающая черепаха, поспевающие коробочки с семенами лотоса, а также люди, которые подходят ближе к цветам, чтобы полюбоваться ими. Фотограф запечатлел лягушку, усевшуюся в капле воды на середине листа, и общий вид озера на фоне деревьев.

По словам местного жителя, существует даже «легенда, история этих мест». Он рассказал, что розовые лотосы появились благодаря одному человеку, который на протяжении долгого времени ради супруги бросал в озеро семена. В какой-то момент, когда его попытки «не увенчались успехом» и он почти лишился надежды, первые растения стали появляться из воды. «Нам всем это необходимо, понимаете? Удача, шанс, когда совсем нет ничего», — заявил он.

Автор статьи также рекомендовал не приближаться близко к лотосам, так как в воде можно не заметить и повредить их корневую систему.

В мае, как отмечают «Городские вести», это озеро вошло в список самых красивых водных объектов России. Его включили в рейтинг наравне с Байкалом, Ладогой, Телецким озером, Кезенойамом и розовыми озерами Крыма.

В июле в Астраханской области появилась интерактивная карта цветения лотосов. Регион является самой северной точкой распространения этого цветка на Земле. В связи с этим растение является неофициальным символом области.