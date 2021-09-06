Первый российский спутник для мониторинга климата Арктики принят в эксплуатацию

Завершились летные испытания первого российского спутника для мониторинга арктического климата «Арктика-М». На данный момент аппарат принят в эксплуатацию, говорится на сайте «Роскосмоса».

«Госкомиссия рассмотрела результаты летных испытаний, принято решение испытания завершить, рекомендовано передать систему «Арктика-М» с космическим аппаратом «Арктика-М» № 1 в эксплуатацию», — сообщает пресс-служба госкорпорации.

Первый спутник «Арктика-М» запустили в феврале 2021 года. Космический аппарат имеет расчетный срок службы в семь лет. В его функционал входит решение задач оперативной метеорологии гидрологии, агрометеорологии, а также мониторинг климата и окружающей среды в арктическом регионе.

Российская космическая орбитальная группировка, которая будет заниматься мониторингом климата и окружающей среды, будет состоять из двух спутников, сменяющих друг друга. Планируется, что два устройства обеспечат непрерывный круглосуточный обзор северной территории России и арктического региона Земного шара.

Ранее исследователи на Ямале обнаружили хорошо сохранившиеся останки мамонта. По словам ученых, участившиеся в последнее время случаи находок древних животных говорят о негативном влиянии климата.